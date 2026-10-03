Por indicaciones del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, representantes del Gobierno del Estado participaron en los segundos informes de Gobierno de Cerro de San Pedro, Vanegas y Ahualulco del Sonido 13.

La participación forma parte del acompañamiento permanente a los 59 ayuntamientos y del trabajo coordinado para atender las necesidades de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Gobierno de San Luis Potosí mantiene coordinación con los 59 municipios (cortesía )

Gobierno estatal acompaña informes de municipios

En Cerro de San Pedro acudió la titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal; en Vanegas, la encargada de despacho del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), Esther Angélica Martínez Cárdenas; y en Ahualulco del Sonido 13, la titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera.

Durante los actos destacaron que la coordinación institucional permite mantener en marcha obras, programas y acciones en beneficio de las familias potosinas.

Gobierno de San Luis Potosí mantiene coordinación con los 59 municipios (cortesía )

En Ahualulco del Sonido 13, la titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez resaltó la construcción y entrega de seis aulas didácticas en la primaria Julia Carrillo, así como la modernización de la carretera Ahualulco-entronque a Zacatecas, con una inversión superior a 400 millones de pesos. También destacó programas como Seguridad Alimentaria y Visitando Corazones.

Coordinación entre autoridades para atender necesidades

En Cerro de San Pedro, la titular de la Sefin, Ariana García Vidal señaló que el bienestar de las familias está por encima de las diferencias políticas y que la coordinación entre autoridades permite atender necesidades y concretar proyectos.

Gobierno de San Luis Potosí mantiene coordinación con los 59 municipios (cortesía )

En Vanegas, la encargada de despacho del CJM, Esther Angélica Martínez destacó las acciones desarrolladas conjuntamente para mejorar las condiciones de las comunidades y ampliar la atención a la población.

El Gobierno del Estado mantiene una política de diálogo, acompañamiento y coordinación con los 59 ayuntamientos, para dar seguimiento a las prioridades de cada municipio y continuar llevando resultados a las familias de San Luis Potosí.