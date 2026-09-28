El gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó 42 nuevas patrullas, con una inversión superior a los 41 millones de pesos, que se incorporarán a las tareas de vigilancia, prevención y atención a la ciudadanía.

Las nuevas unidades permitirán mantener una mayor presencia policial y fortalecer las condiciones de seguridad para las familias potosinas, además de ampliar la capacidad operativa de las corporaciones en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Las patrullas se emplearán en traslados y desplazamientos operativos, acciones permanentes de prevención y vigilancia, patrullajes estratégicos y operativos de reacción inmediata, además de ampliar la cobertura territorial y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Su incorporación permitirá reforzar la coordinación de los operativos de seguridad en los 59 municipios de San Luis Potosí, con atención directa y oportuna para las familias potosinas.

La seguridad de las familias potosinas es una prioridad y vamos a seguir destinando los recursos necesarios para que nuestras corporaciones tengan mejores herramientas y puedan responder con mayor eficacia. Ricardo Gallardo, Gobernador de San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo fortalece la seguridad con inversión en inteligencia, tecnología y capacitación

El mandatario estatal destacó que durante su administración la seguridad se ha atendido mediante inversiones en equipamiento, tecnología, inteligencia, capacitación y mejores condiciones para las y los policías, lo que, de acuerdo con lo señalado, ha permitido ampliar la capacidad de reacción de las corporaciones.

Asimismo, señaló que esta estrategia ha acompañado resultados relevantes, entre ellos una reducción superior al 80 por ciento en homicidios dolosos, además de una mayor cobertura operativa en las cuatro regiones del estado.

Ricardo Gallardo Cardona reconoció el trabajo coordinado de la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, así como de las demás instituciones que participan diariamente en las tareas de seguridad.

Ricardo Gallardo entrega 42 nuevas patrullas en San Luis Potosí (cortesía)

También reconoció a las mujeres y hombres que arriesgan su vida para proteger a la población y rindió homenaje a quienes fallecieron en cumplimiento de su deber.

El gobernador afirmó que no se bajará la intensidad en materia de seguridad y que continuarán las inversiones en inteligencia, tecnología, capacitación, salarios, equipamiento y unidades operativas.

Con la incorporación de estas 42 nuevas unidades, el Gobierno del Estado mantiene en marcha una estrategia de seguridad orientada a incrementar la presencia policial, mejorar la atención a emergencias y proporcionar a las corporaciones las herramientas necesarias para proteger a las y los potosinos.