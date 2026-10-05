Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó de la captura de nueve personas relacionados con el robo de autotransporte en San Luis Potosí.

Harfuch dijo que la detención de las nueve personas es un avance importante en el combate al robo a transportistas.

Los detenidos cometían el delito de robar camiones de autotransporte en la carretera 57, que pasa por ocho estados, uno de ellos San Luis Potosí, en una ruta desde la CDMX hasta Piedras Negras, Coahuila.

Nueve detenidos por robo de autotransporte: así fue el operativo de Harfuch (@OHarfuch )

Decomisan inhibidores de señal en operativo contra robo a autotransporte

En el operativo en San Luis Potosí se decomisaron 30 inhibidores de señal y 359 antenas inhibidoras, además de un arma larga, cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En el cateo del inmueble también participó personal de la SSPC, de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil Estatal de SLP.

Nueve detenidos por robo de autotransporte: así fue el operativo de Harfuch (@OHarfuch )

Harfuch agradece a Ricardo Gallardo tras operativo contra robo de autotransporte

Omar García Harfuch agradeció al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y las autoridades estatales por el operativo realizado.

Dijo que se va a seguir trabajando de manera coordinada para proteger a los transportistas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país.