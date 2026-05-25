Ricardo Gallardo Cardona mantiene el dinamismo económico de San Luis Potosí, entidad que se consolidó como un actor clave para el desarrollo del país al posicionarse en el séptimo lugar nacional con mayor captación de capital internacional.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Economía federal, México alcanzó un récord histórico durante el primer trimestre de 2026 al captar 23 mil 591 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED).

San Luis Potosí escala posiciones en atracción de inversión extranjera

Con estos resultados, San Luis Potosí subió tres posiciones en el ranking nacional en comparación con el año anterior, cuando ocupaba el décimo lugar con una recepción de 130.8 millones de dólares.

En el actual ejercicio, la entidad superó a importantes economías del país y únicamente fue superada por la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Baja California, Jalisco y Puebla.

Este avance refleja la efectividad de las condiciones económicas, logísticas y de infraestructura que ofrece el estado para atraer y retener inversiones internacionales.

Además, San Luis Potosí se posicionó como el segundo estado más competitivo del Bajío, solo detrás de Jalisco, consolidándose como una de las regiones económicas más fuertes del centro del país.

Ricardo Gallardo impulsa infraestructura y seguridad para atraer inversiones

El crecimiento en captación de inversión extranjera ha sido atribuido a la estrategia impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, enfocada en atraer nuevos proyectos industriales y comerciales.

Entre las principales acciones destacan la modernización de infraestructura vial, el fortalecimiento de la conectividad y las estrategias de seguridad pública implementadas en la entidad.

Estas medidas han permitido generar mayor certidumbre para inversionistas nacionales e internacionales, consolidando a San Luis Potosí como un destino competitivo, seguro y atractivo para el desarrollo de negocios.

El posicionamiento alcanzado por el estado fortalece además su proyección como una de las principales fortalezas económicas del Bajío y un referente nacional en competitividad e inversión extranjera directa.