Ricardo Gallardo Cardona encabezó una reunión con alcaldes de la zona Altiplano y Centro de San Luis Potosí para establecer nuevas acciones coordinadas en materia de seguridad pública.

El gobernador potosino señaló que el objetivo es consolidar corporaciones municipales más eficientes, preparadas y cercanas a la ciudadanía para fortalecer la tranquilidad de las familias.

Ricardo Gallardo acuerda reforzar corporaciones policiacas en San Luis Potosí

Durante la reunión, Ricardo Gallardo solicitó a las y los presidentes municipales cumplir con los lineamientos definidos recientemente por el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Entre las medidas acordadas se encuentra incrementar en un 25 por ciento el número de elementos en las corporaciones policiacas municipales para reforzar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta.

El mandatario estatal también destacó que los 59 municipios deberán destinar el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN 2026) a acciones de seguridad pública.

Estos recursos deberán priorizar inversiones en patrullas, equipamiento, capacitación y fortalecimiento operativo de las corporaciones locales.

Ricardo Gallardo fortalece estrategia de seguridad en municipios de SLP. (Cortesía)

Ricardo Gallardo subrayó que la seguridad y la paz son prioridades de su administración, por lo que mantiene coordinación permanente con instancias federales como la SEDENA, la Guardia Nacional y las policías municipales.

El gobernador aseguró que esta estrategia busca seguir construyendo un San Luis Potosí más seguro para las familias de las cuatro regiones del estado.

Finalmente, Ricardo Gallardo reafirmó que continuará respaldando a los municipios mediante la entrega de patrullas, equipamiento y estrategias integrales para contar con policías mejor preparadas y con mayor capacidad de respuesta.