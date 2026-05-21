El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona fortaleció las acciones de protección ambiental y desarrollo sostenible del campo mediante actividades educativas y encuentros dirigidos a productores y estudiantes de la Huasteca potosina.

En el marco del Día Mundial de las Abejas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) y el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Indepi) realizaron conferencias, paneles y exposiciones enfocadas en la preservación de esta especie.

Ricardo Gallardo impulsa el cuidado de las abejas y la producción apícola

En coordinación con el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, productores apícolas, especialistas y autoridades estatales, además del alcalde Adelaido Cabañas Hernández, se desarrolló un encuentro para destacar la importancia ecológica de la abeja Apis mellifera.

Las autoridades resaltaron que esta especie es fundamental para la polinización y para la producción de miel, jalea real, propóleo, cera y otros derivados que representan una fuente económica importante para numerosas familias potosinas.

Durante la jornada se impartió la conferencia “Abejas en favor de la diversidad”, además de un panel de experiencias apícolas y la entrega de reconocimientos a productores de la región Huasteca.

Asimismo, se realizó la donación de mil plantas de café para productores y estudiantes de la sierra, además de una exposición y venta de productos apícolas, café y artesanías de madera, como parte de las acciones para fortalecer el campo y promover la preservación del medio ambiente en San Luis Potosí.