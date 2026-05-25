Ricardo Gallardo consolida a San Luis Potosí como uno de los principales pilares de la minería mexicana, luego de que la entidad mantuviera una sólida participación nacional en la extracción de plata, cobre, zinc y fluorita.

De acuerdo con cifras preliminares de marzo de 2026 emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado potosino destacó por su volumen de extracción en minerales de alto valor industrial y comercial, fortaleciendo su papel estratégico dentro del sector minero nacional.

San Luis Potosí fortalece liderazgo en minería mexicana

La participación de San Luis Potosí es especialmente relevante en la producción de minerales no metálicos, al concentrar la mayor parte de la producción nacional de fluorita. Durante marzo de 2026, la entidad superó las 67 mil toneladas extraídas, posicionándose como el principal referente nacional en este insumo.

En producción de plata, el estado registró más de 13 mil kilogramos de extracción, mientras que en zinc superó las mil 600 toneladas durante el mismo periodo.

A esto se suma su participación en la producción de cobre, donde San Luis Potosí aportó más de mil 800 toneladas al flujo industrial nacional, consolidando así su relevancia dentro de la industria minera mexicana.

La riqueza geológica y la capacidad operativa de la entidad reafirman a San Luis Potosí como una auténtica fortaleza minera del país. Su actividad extractiva constante le permite mantenerse entre los primeros lugares de producción a nivel nacional y consolidarse como un motor estratégico para la economía mexicana.