Resultado de las gestiones estratégicas del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí reafirma su posición como referente de la industria automotriz global con la llegada de la empresa alemana Linde + Wiemann.

La firma ha elegido territorio potosino para instalar su primera planta en México, lo que representa una inversión de 430 millones de pesos y un voto de confianza internacional en la estabilidad y modernización del estado.

Esta inversión consolida a la entidad como un destino estratégico para el capital extranjero, integrando a la manufactura local en proyectos de alto nivel que trascienden las fronteras nacionales.

Ricardo Gallardo impulsa la manufactura de alto nivel en San Luis Potosí

Con presencia en 18 ubicaciones distribuidas en ocho países de cuatro continentes, Linde + Wiemann se integra al ecosistema industrial potosino como un proveedor global de componentes de alta tecnología.

La decisión de establecer su primera sede en el país dentro de San Luis Potosí refleja una transformación en la competitividad del estado, posicionándolo dentro de las cadenas de manufactura más exigentes a escala mundial.

La nueva planta se especializará en la producción de piezas estructurales para vehículos, vinculándose directamente con cadenas de suministro de gran prestigio, entre las que destaca la firma BMW.

Este avance representa un hito en la proveeduría automotriz, asegurando que la producción local cumpla con los estándares internacionales más rigurosos.

San Luis Potosí consolida liderazgo automotriz con nueva planta alemana. (Cortesía)

Alianza estratégica: San Luis Potosí se consolida como referente de la manufactura global

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, señaló que San Luis Potosí ofrece las condiciones óptimas para que proyectos de esta magnitud prosperen.

Destacó que la combinación de infraestructura moderna y el talento humano calificado de las y los potosinos son factores determinantes para atraer inversiones que generen un crecimiento económico sostenido.

Con esta nueva planta, el Gobierno del Estado garantiza que San Luis Potosí se mantenga como una plataforma competitiva para el desarrollo industrial, fortaleciendo su identidad como un hub logístico y tecnológico clave en el centro del país.