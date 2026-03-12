El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, recibió a una comitiva diplomática de Italia encabezada por el embajador Alessandro Modiano, con el objetivo de impulsar inversiones, generar empleos y consolidar al estado como un polo de desarrollo.

San Luis Potosí busca atraer inversión italiana con promoción internacional

Durante el encuentro, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí (SSPC) y de la Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí (Sedeco) presentaron los avances que ha tenido la entidad en materia de seguridad y crecimiento económico.

Embajador de Italia visita San Luis Potosí para fortalecer inversión y cooperación (cortesía)

El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, dio a conocer la Estrategia Integral de Seguridad; además, dio un recorrido por las instalaciones del C5i2, donde el diplomático y su equipo conocieron de primera mano los procesos de prevención, vigilancia y atención ciudadana. Asimismo, el funcionario destacó que San Luis Potosí logró una reducción del 86% en el promedio diario de homicidios dolosos, consolidándose como una de las entidades más seguras del país.

Durante el recorrido, el funcionario explicó el funcionamiento de los sistemas tecnológicos utilizados para fortalecer la seguridad pública, así como los mecanismos de monitoreo que operan en distintos puntos del estado.

Embajador de Italia visita San Luis Potosí para fortalecer inversión y cooperación (cortesía)

Por su parte, el titular de la Sedeco, Jesús Salvador González, destacó la presencia de diversas empresas italianas en el estado y subrayó que un entorno seguro es clave para impulsar el crecimiento económico.

La comitiva diplomática también estuvo integrada por Valentina Valente y Emanuele D’Andrassi, quienes reconocieron los avances en seguridad y manifestaron interés en fortalecer los vínculos comerciales, institucionales y culturales entre Italia y San Luis Potosí.