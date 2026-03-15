El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, fortalece acciones para consolidar una reinserción social efectiva en la entidad a través de la Secretaría General de Gobierno.

Mediante la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional se mantiene la coordinación con 16 dependencias estatales que integran la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social, con el objetivo de ampliar oportunidades para las personas privadas de la libertad.

Ricardo Gallardo impulsa capacitación laboral para fortalecer la reinserción social

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, encabezó una reunión con autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y directores de área para dar seguimiento a las acciones impulsadas por la administración estatal en materia laboral.

Durante el encuentro se revisaron mecanismos para fortalecer los procesos de capacitación y preparación para el trabajo, con el fin de facilitar la reintegración social y productiva de las personas que se encuentran en proceso de cumplir una sanción.

La subsecretaria Ana Sofía Aguilar Rodríguez destacó que la reinserción social es un eje fundamental para construir comunidades más seguras y con mayores oportunidades.

Para ello, se promueven programas en educación, salud y capacitación laboral, además de actividades culturales y deportivas que contribuyen al desarrollo integral de las personas privadas de la libertad.

Con estas acciones coordinadas, el gobierno de San Luis Potosí busca que quienes cumplen una sanción puedan reconstruir su proyecto de vida con dignidad, responsabilidad y apego a la ley.