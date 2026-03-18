Con el objetivo de mejorar la educación superior y por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el gobierno de San Luis Potosí dio a conocer que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) contará con mayor presupuesto para el 2026.

Gobierno de SLP garantiza recursos para la UASLP

El acuerdo contempla que la UASLP contará con un presupuesto estatal de 516 millones de pesos para consolidar un apoyo sin límites a la educación superior, garantizando un desarrollo académico en la entidad.

La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, explicó que la firma de este convenio entre autoridades estatales y educativas se realizó sin contratiempos y con un diálogo abierto, logrando un aumento en el presupuesto de este año, el cual fue aprobado por el Congreso del Estado.

La aportación estatal tiene como objetivo brindar certeza para la continuidad de actividades académicas y administrativas, generando mejores condiciones académicas para las y los estudiantes de San Luis Potosí.