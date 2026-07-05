El Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, puso en marcha un nuevo pozo de agua potable en la región Altiplano para fortalecer el abastecimiento del recurso hídrico y beneficiar a miles de habitantes de Cedral y Matehuala.

El pozo profundo Fátima, ubicado en la comunidad de Santa Martha, permitirá incrementar el suministro de agua potable con una capacidad de 25 litros por segundo, en beneficio de 22 localidades de ambos municipios.

Nuevo pozo fortalecerá el suministro de agua potable en Cedral y Matehuala

En representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, acompañado por el alcalde de Matehuala, Raúl Ortega Rodríguez, encabezó la inauguración de la nueva infraestructura hidráulica.

La obra forma parte de la estrategia estatal para ampliar el acceso al agua potable en la región Altiplano y mejorar las condiciones de abastecimiento para miles de familias.

Gobierno de San Luis Potosí impulsa nuevas obras hidráulicas en el Altiplano

Durante la gira de trabajo también se supervisaron los avances en la perforación del pozo profundo número 2 de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM).

Esta obra se desarrolla con maquinaria y equipo de la Sedarh, mediante un convenio de colaboración con el organismo operador, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno estatal para fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar un mayor acceso al agua potable en la región.