La estrategia de seguridad impulsada por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, mantiene una coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales, lo que ha permitido que la entidad se ubique entre las de mayor disminución de delitos de alto impacto en el país.

Así lo aseguró el secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien reconoció la labor de la Guardia Nacional como una pieza fundamental para alcanzar estos resultados.

Reducción de delitos en San Luis Potosí se atribuye a la coordinación entre Guardia Nacional y autoridades. (cortesía)

J. Guadalupe Torres Sánchez destaca coordinación para la seguridad en San Luis Potosí

El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que las Mesas para la Construcción de la Paz y los operativos conjuntos realizados entre la Guardia Nacional, fuerzas estatales, corporaciones municipales e instituciones federales han sido determinantes para fortalecer la tranquilidad de la población.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, esta estrategia permitió que la entidad registrara una reducción de delitos en San Luis Potosí del 81 por ciento en lo que va de 2026.

Reducción de delitos en San Luis Potosí se atribuye a la coordinación entre Guardia Nacional y autoridades. (cortesía)

Ricardo Gallardo Cardona impulsa estrategia con los tres órdenes de gobierno

El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, explicó que la estrategia integra el trabajo coordinado de dependencias de los tres órdenes de gobierno y de los 59 ayuntamientos del estado.

Asimismo, destacó que el modelo privilegia la coordinación institucional para atender de manera preventiva y operativa los retos en materia de seguridad pública.

Según el secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, los resultados obtenidos reflejan un ambiente de estabilidad social y gobernabilidad que brinda certeza a las familias y favorece el desarrollo económico de la entidad.

El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, reiteró que el Gobierno estatal continuará trabajando de manera conjunta con la Federación y los municipios para preservar la paz y proteger a las y los potosinos.

Además, subrayó que la colaboración con la Guardia Nacional permitirá consolidar un entorno donde las familias puedan vivir con mayor tranquilidad, realizar sus actividades diarias y convivir con seguridad en las cuatro regiones de San Luis Potosí.