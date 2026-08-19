Al 18 de agosto de 2026, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene entre los mandatarios estatales mejor evaluados del país, con 57.9% de aprobación ciudadana. Además, el mandatario potosino ocupa el cuarto lugar nacional entre los gobernadores con mayor respaldo ciudadano.

Con este porcentaje se encuentra por encima de Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, quien registró 57.2% de aprobación, y de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con 56.5%.

Ricardo Gallardo se mantiene entre los gobernadores mejor evaluados. ( Cortesía)

Ricardo Gallardo destaca entre los gobernadores de la 4T mejor evaluados

Ricardo Gallardo también se posicionó como el mandatario mejor evaluado entre los gobiernos vinculados con la Cuarta Transformación considerados en la medición.

Este respaldo ciudadano coincide con una administración que mantiene presencia en las cuatro regiones de San Luis Potosí, mediante recorridos por municipios, comunidades y colonias para atender directamente las necesidades de las familias.

Entre las acciones impulsadas por el gobierno estatal se encuentran programas como “Seguridad Alimentaria”, “Tu Casa, Tu Apoyo”, “Tarjeta Rosa” y “Tarjeta Joven”, además de la entrega gratuita de útiles escolares mediante el programa “Regreso a Clases” 2026.

Estas acciones están dirigidas a familias de los 59 municipios de San Luis Potosí, como parte de la estrategia de atención social de la administración estatal.

Ricardo Gallardo impulsa obras de infraestructura en San Luis Potosí

A la atención social se suma una agenda de infraestructura, conectividad, desarrollo económico y generación de empleos en distintas regiones de la entidad.

Entre las obras destacan el paso vehicular a desnivel de la Arena Potosí, así como proyectos para fortalecer la movilidad metropolitana y estatal, entre ellos el Puente de la Familia y las nuevas autopistas hacia Matehuala y Querétaro, desarrolladas en conjunto con la iniciativa privada.

Con estas acciones, la administración de Ricardo Gallardo mantiene una agenda enfocada en atención social, infraestructura y desarrollo económico, mientras el gobernador se mantiene entre los mandatarios estatales con mayor respaldo ciudadano a nivel nacional.