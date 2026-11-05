El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, mantiene recorridos por distintas colonias de la capital mediante el programa El Góber en tu Casa, con el que acerca servicios gratuitos, atención directa de las dependencias estatales y seguimiento a las solicitudes de las familias potosinas.

Acompañado por titulares de distintas instituciones, el gobernador visita los sectores, dialoga con sus habitantes y recibe peticiones relacionadas con pavimentación, mejoramiento de calles, infraestructura comunitaria y construcción de espacios deportivos.

Ricardo Gallardo recorre colonias de San Luis Capital (cortesía)

Ricardo Gallardo atiende solicitudes de pavimentación e infraestructura

Entre las principales demandas ciudadanas se encuentran obras para mejorar las vialidades y recuperar espacios comunitarios.

En Capulines, al norte de la capital, habitantes solicitaron la pavimentación de dos calles que, de acuerdo con el comunicado estatal, permanecieron durante años en el abandono y cuyos trabajos ya se encuentran en trámite.

En la colonia Los Álamos, el Gobierno estatal asumió el compromiso de construir una barda perimetral, mientras que habitantes de la colonia Juan Pablo plantearon la necesidad de contar con una unidad deportiva para niñas, niños, jóvenes y familias.

Estas solicitudes forman parte de las acciones de atención ciudadana que se canalizan a las dependencias estatales para darles seguimiento institucional.

Ricardo Gallardo recorre colonias de San Luis Capital (cortesía)

El Góber en tu Casa lleva servicios gratuitos a las colonias

Además de los recorridos y el diálogo con los habitantes, el programa El Góber en tu Casa acerca ferias de servicios con atención médica preventiva, vacunación para niñas, niños y personas adultas mayores, así como vacunación antirrábica para animales de compañía. Las jornadas también ofrecen cortes de cabello y servicios de barbería.

Por su parte, la Secretaría de Finanzas participa con trámites como la entrega gratuita de placas y la expedición de licencias de conducir. El Registro Civil facilita documentos oficiales, entre ellos actas de nacimiento y CURP, mientras que el DIF Estatal acerca lentes para niñas, niños, jóvenes y otros integrantes de las familias.

Ricardo Gallardo recorre colonias de San Luis Capital (cortesía)

Enchúlame la Colonia complementa las acciones de mejoramiento urbano

Las jornadas de El Góber en tu Casa complementan el programa Enchúlame la Colonia, mediante el cual el Gobierno de San Luis Potosí realiza trabajos de rehabilitación de calles y mejoramiento de espacios públicos.

Con ambos programas, la administración estatal busca atender las necesidades planteadas por los habitantes de las colonias de la capital potosina, mediante obras, servicios y seguimiento a las solicitudes de infraestructura comunitaria.