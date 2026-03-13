El general Óscar Rentería Schazarino renunció a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, pero desde la conferencia mañanera del pueblo del viernes 13 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó las razones de su salida.

Durante la conferencia realizada en Colima, la mandataria federal aseguró que la renuncia del general no se debe a un mal desempeño en materia de seguridad, sino a un cambio dentro de su carrera militar.

“Es muy bueno el general Schazarino. Sinaloa tiene sus tensiones (...) no es mal desempeño, sino sencillamente un cambio importante que tenía que darse” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Ante cuestionamientos sobre la salida del militar encargado de la seguridad en el estado, la presidenta Sheinbaum y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, ofrecieron más detalles sobre la decisión.

Ambos coincidieron en que la renuncia del general Rentería Schazarino responde a un ajuste en su trayectoria profesional dentro del Ejército.

Explican que renuncia del general Schazarino a la seguridad de Sinaloa no fue por mal desempeño

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la salida del general de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no está relacionada con su desempeño al frente de la corporación.

Además, recordó que el contexto de seguridad en el estado sigue siendo complejo, debido a las tensiones derivadas de la disputa entre grupos del crimen organizado.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo destacó la trayectoria militar del general Óscar Rentería Schazarino y subrayó que su salida del cargo permitirá que continúe con su desarrollo dentro de la institución castrense.

Según explicó, mantenerlo al frente de la SSP de Sinaloa podría afectar su carrera militar.

“Desde que se designó al general Schazarino como secretario de Seguridad Pública en Sinaloa fue una selección basada en su trabajo, en su profesionalismo y en sus antecedentes. Dentro de toda su carrera militar ha hecho muy buen trabajo y fomentó la coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. Él está en activo y es necesario que continúe con su ruta profesional; de lo contrario estaríamos afectándolo” Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional

Otro militar llegará a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

Sobre el posible relevo del general Rentería Schazarino, el secretario de la Defensa adelantó que otro militar en activo podría asumir la titularidad de la SSP de Sinaloa, aunque no reveló su identidad.

La propuesta ya fue presentada al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

“Va a llegar una persona muy capaz; se le propuso al señor gobernador también un militar en activo” Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional

Este será el futuro de Rentería Schazarino tras su renuncia a la SSP de Sinaloa

Sobre el futuro del general Óscar Rentería Schazarino, el titular de la Defensa explicó que será incorporado a nuevas actividades dentro del Ejército para continuar con su carrera militar.

Detalló que ocupará funciones acordes con su jerarquía y antigüedad, lo que le permitirá adquirir experiencia y sumar los puntos necesarios para aspirar a un ascenso dentro de las Fuerzas Armadas.