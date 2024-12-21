Gerardo Mérida Sánchez renunció a su cargo y Oscar Rentería Schazarino será el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa; te decimos quién es él.

Este sábado 21 de diciembre, Gerardo Mérida Sánchez, quien era titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, presentó su renuncia al gobernador Rubén Rocha Moya.

Después de meses de una creciente violencia en el estado de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y Oscar Rentería Schazarino ocupará el cargo.

Gerardo Mérida Sánchez renuncia a Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (Especial)

Pero, ¿quién es Oscar Rentería Schazarino? Aquí te decimos todo lo que sabemos del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

¿Quién es Oscar Rentería Schazarino?

Oscar Rentería Schazarino tiene el cargo militar de general de Brigada Diplomado de Estado Mayor y es el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, tras la renuncia de Gerardo Mérida Sánchez.

La renuncia de Gerardo Mérida Sánchez se da a poco días del atentado en Culiacán, Sinaloa, en contra de un agente de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Halexy Guadalupe.

¿Qué edad tiene Oscar Rentería Schazarino?

La edad de Oscar Rentería Schazarino aún es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Oscar Rentería Schazarino?

Dado que no se sabe la fecha de nacimiento de Oscar Rentería Schazarino, también se desconoce su signo zodiacal.

¿Oscar Rentería Schazarino está casado?

El estado civil de Oscar Rentería Schazarino es desconocido.

¿Oscar Rentería Schazarino tiene hijos?

Tampoco se sabe si Oscar Rentería Schazarino tiene hijos o no.

¿Quién es Oscar Rentería Schazarino? (cortesia)

¿Qué estudió Oscar Rentería Schazarino?

No se tiene información sobre la educación de Oscar Rentería Schazarino.

¿Cuál es la trayectoria de Oscar Rentería Schazarino?

Son pocos los datos que se tienen sobre la trayectoria de Oscar Rentería Schazarino, sin embargo se saben los siguientes datos:

Tiene 38 años en la Secretaría de la Defensa Nacional.

En 2011, Oscar Rentería Schazarino fue ascendido de Teniente Coronel de Infantería a Coronel de Arma

Posteriormente fue comandante de la Primera Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) en la Ciudad de México

Rentería Schazarino fue nombrado comandante de la 43 Zona Militar de Apatzingán, Michoacán, cargo del que tomó posesión en septiembre de 2023

¿Quién es Oscar Rentería Schazarino? (cortesia)

Oscar Rentería Schazarino es nombrado titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa

Tras la renuncia de Gerardo Mérida Sánchez este sábado 21 de diciembre, Oscar Rentería Schazarino fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

A través de redes sociales, Omar García Harfuch confirmó que Oscar Rentería Schazarino será el nuevo titular y aseguró que “continuarán las acciones para disminuir las violencia en Sinaloa”.

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch el apoyo y atención al estado de Sinaloa.

Omar Harfuch confirma nombramiento de Oscar Rentería Schazarino (captura de pantalla)

Oscar Rentería Schazarino podría ser el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa

Por la mañana de este sábado 21 de diciembre, Gerardo Mérida Sánchez renunció a su cargo de titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

Fuentes extraoficiales aseguran que Oscar Rentería Schazarino es el posible titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, que sustituirá a Mérida.

De acuerdo con la información, Oscar Rentería Schazarino tomaría protesta el día de hoy y Omar Harfuch estaría presesente en la ceremonia.