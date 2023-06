¿Randy Ebright de Molotov maltrata animales? Denuncian que devolvió a dos gatitos adoptados.

Se ha dado a conocer una denuncia hecha por parte de la usuaria de TikTok gigiObi, quien acusa a Randy Ebright de Molotov, de ser un muy mal adoptante.

Lo anterior porque hace un año, el baterista y vocalista de la banda Molotov adoptó a dos gatitos pero se los devolvió a la rescatista porque ya no los podía tener.

En una serie de tres videos en TikTok, la rescatista identificada con el usuario gigiObi explicó cómo fue que Randy Ebright llegó a adoptar dos gatitos que rescató.

Mencionó que por medio de una amiga veterinaria, que conocía al manager de Molotov, se enteró que Randy estaba buscando adoptar a dos gatitos y le interesó Blues y Soul, nombres con los que los bautizaron.

El baterista de Molotov, al parecer, quedó fascinado con ambos gatitos por lo que realizó todo el proceso de adopción, que en la mayoría de los casos, consiste en llenar un formato con información general y aceptar que la rescatista los llevara hasta su casa.

De acuerdo con gigiObi, Randy Ebright les mostró su casa y lo que ya les había comprado: comida, su arenero y platos para agua. Además, vieron el jardín de la casa y coincidieron con que sería difícil para los gatos escapar, por lo que les pareció una adopción exitosa.

Al paso de los meses, el integrante de Molotov envió fotos y videos a la rescatista de Blues y Soul, iban creciendo bien y se veían adaptados a su nuevo hogar.

Sin embargo, apenas en los últimos días de mayo de 2023, Randy se comunicó con ella para decirle que ya no podía tener a los gatitos, que si podía pasar por ellos.

Según la rescatista, la razón de Randy, quien se dice vegano y una persona interesada por el bienestar animal, fue que los dos gatitos estaban “medio destrozando su casa” y que por eso ya no podía tenerlos, después de un año de haberlos adoptado.

“Ellos ya estaban acostumbrados a su espacio, ese ambiente, su rutina y ahora yo tenía que sacarlos de ahí. Además, la gente no acostumbra a adoptar gatos adultos, tienen pocas posibilidades y él me dice ‘ya no los quiero, llévatelos’”.

Usuaria gigiObi