El caso del perro asesinado en un cazo con aceite hirviendo conmocionó a todos en México, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la conferencia mañanera de hoy 30 de mayo, AMLO pidió la revisión de las sanciones estipuladas por maltrato animal en el país.

Inclusive, el presidente de México expuso que tras el caso de Benito, el perro asesinado de manera cruel en Tecámac, Estado de México, se solicitará que la ley de protección animal de carácter federal.

Desde Palacio Nacional, AMLO expuso que no se deben aceptar actitudes como la del hombre que mató a un perro al arrojarlo a un cazo con aceite hirviendo.

El presidente expresó que las y los mexicanos debemos cuidar y proteger a los animales, y que debe existir una concientización al respecto, pues se debe amar a la naturaleza, incluidas las especies caninas.

Por ello, y a manera de prevención de estos delitos, AMLO adelantó que se revisará la ley de protección animal en el Estado de México (Edomex).

Además, dijo que se analizará si las sanciones estipuladas actualemente son suficientemente eficacez para castigar actitudes crueles en contra de los animales.

Advirtió que en caso de no ser así, se buscará una reforma sobre la legislación y que en ella se planteará que la ley que castiga al maltrato animal sea federal.

Cabe destacar que hasta el momento no existe una Ley Federal de protección a los animales, pues si bien existen normas contra su maltrato, éstas son de carácter estatal.

En el caso de Benito, el perro que fue asesinado en Tecámac, Estado de México, la ley de la entidad establece lo siguiente:

“A quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonia de cualquier animal que no sea considerado plaga se le impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días multa.

Las penas contenidas en este capitulo se incrementarán hasta en una mitad, cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan a su cargo el manejo de animales .”

Código penal del Estado de México