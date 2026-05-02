El gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa el regreso del fútbol a las escuelas como una herramienta clave para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, a través del Mundialito Escolar 2026, una iniciativa nacional respaldada por Claudia Sheinbaum Pardo que busca fortalecer el deporte en todo el país.

En Sonora, este proyecto avanza con la participación de equipos campeones que representarán al estado en la fase nacional, además de una agenda estatal que llevará actividades deportivas a diferentes municipios, reforzando la convivencia y el bienestar comunitario.

Fútbol escolar en Sonora fortalece valores y bienestar juvenil

Durante su mensaje, el gobernador destacó que el deporte escolar no solo complementa la formación académica, sino que también promueve valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

Fútbol escolar en Sonora fortalece valores y bienestar juvenil (cortesía)

Asimismo, subrayó que esta estrategia permite acercar el fútbol a estudiantes que, de otra forma, no tendrían acceso a este tipo de experiencias.

En el nivel básico, Sonora ya cuenta con representantes definidos: en primaria femenil competirá la escuela “Vicente Suárez” de Cajeme, mientras que en varonil participará el Colegio Alerce de Hermosillo.

Fútbol escolar en Sonora fortalece valores y bienestar juvenil (cortesía)

En secundaria, destacan la General “Tierra de Generales” de Huatabampo y la Secundaria Estatal No. 6 “Coronel José María Girón” de Caborca. Las competencias nacionales se realizarán durante mayo en el estado de Jalisco.

En educación media superior, más de 130 mil estudiantes han participado en el torneo “Interprepas en Movimiento”, cuya final estatal se llevará a cabo en Hermosillo, previo a la etapa nacional en Tepic, Nayarit.

Fútbol escolar en Sonora fortalece valores y bienestar juvenil (cortesía)

A nivel universitario, Sonora compite en la región 3 junto a Baja California, Baja California Sur y Sinaloa, con una fase nacional programada en Toluca y una final en la Ciudad de México.

Como parte del programa Sonora Mundialista, también se contempla la proyección de partidos de la Selección Mexicana en municipios como Nogales, Cajeme y Hermosillo, además de visorias de clubes como Club Universidad Nacional, Club América y Club de Fútbol Pachuca.