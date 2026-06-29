La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sigue la investigación contra Héctor Taurino Landa luego de recordar que el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo denunció desde noviembre de 2022 y ante el anuncio de su detención el pasado 13 de junio.

“El SAT en noviembre de 2022, presentó una denuncia de hechos ante la FGR, en contra de dicho ex trabajador por el delito de enriquecimiento ilícito con motivo de las irregularidades detectadas durante la ejecución de un procedimiento de verificación de situación patrimonial” Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

El funcionario ocupó el cargo de Administrador de Coordinación Estratégica en el SAT de 2011 a 2018 y tras descubrir posible enriquecimiento ilícito, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recordó que dicha investigación se encuentra en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Héctor Taurino Landa fue detenido el 13 de junio por la FGR

El 13 de junio pasado, la FGR anunció la detención de Héctor Taurino Landa por el delito de enriquecimiento ilícito.

Los señalamientos son que presuntamente habría recibido un bien inmueble como pago por un contrato de prestación de servicios que no fue realizado.

Ello además de otros hechos de que podrían constituir el delito de incrementar su patrimonio de manera injustificada.

¿Cómo fue detenido Héctor Taurino Landa?

Héctor Taurino Landa fue detenido en la colonia Felipe Carrillo Puerto de Xalapa, Veracruz.

El operativo realizado fue a cargo del Gabinete de Seguridad y con base en el Plan Estratégico de Procuración de Justicia y la Estrategia Nacional de Seguridad.