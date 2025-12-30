El nombre de José Luis Yonathan Yong Mendoza, juez de Quintana Roo electo tras las elecciones del Poder Judicial, se ha vuelto viral por su presunta participación en un caso de violencia de género.

Los señalamientos en su contra iniciaron luego de que José Luis Yonathan Yong Mendoza fuera expuesto golpeando y agrediendo a su parejaen una casa del municipio de Benito Juárez, Cancún, el 24 de diciembre 2025.

¿Quién es José Luis Yonathan Yong Mendoza?

José Luis Yonathan Yong Mendoza es un funcionario público mexicano, originario de Quintana Roo, que recién hace cuatro meses fue electo como juez de control en materia penal tras el proceso de elecciones del Poder Judicial.

Su integridad fue puesta en duda a finales de 2025, luego de que circularan en redes sociales imágenes y videos en los que se le observa golpeando a su pareja sentimental.

Antes de llegar al Poder Judicial, José Luis Yonathan Yong Mendoza ocupó cargos en áreas de seguridad y gobierno, puestos que le favorecieron en su campaña para ser electo impartidor de justicia.

Durante ese lapso, diarios locales señalaron que su candidatura era motivo de polémica por una supuesta investigación en su contra por lavado de dinero; sin embargo, esto no pudo ser confirmado.

¿Cuántos años tiene José Luis Yonathan Yong Mendoza?

A pesar de ocupar cargos públicos, no se conoce la fecha de nacimiento de José Luis Yonathan Yong Mendoza, por lo que no se conoce su edad.

¿José Luis Jonathan Yong Mendoza tiene hijos?

No hay información pública que indique si José Luis Yonathan Yong Mendoza tiene hijos o no.

¿Quién es la pareja de José Luis Yonathan Yong Mendoza?

Medios de información sostienen que la pareja sentimental de José Luis Yonathan Yong Mendoza es la mujer que aparece siendo agredida en videos e imágenes que circulan en redes sociales.

No obstante, se desconocen detalles personales como su nombre y edad, pues no ha dado declaraciones públicas tras la agresión.

Separan a juez de Quintana Roo tras investigación por violencia de género

¿Qué estudió José Luis Yonathan Yong Mendoza?

José Luis Yonathan Yong Mendoza es Licenciado en Derecho, título que obtuvo en la Universidad La Salle.

También cuenta con una Maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal.

¿En qué ha trabajado José Luis Yonathan Yong Mendoza?

José Luis Yonathan Yong Mendoza ha trabajado en el escenario político e incluso se afilió a Morena en el 2019 en búsqueda de una diputación federal, cargo en el que no resultó electo.

Secretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez (Cancún) en 2016

Director de Catastro Municipal

Oficial mayor en Puerto Morelos

En septiembre de 2025 rindió protesta como juez de control en materia penal tras resultar electo en las primeras elecciones del Poder Judicial de Quintana Roo.

Poder Judicial solicita suspensión de funciones de José Luis Yonathan Yong Mendoza, juez señalado de violencia

El Poder Judicial del estado de Quintana Roo inició una investigación contra el juez José Luis Yonathan Yong Mendoza por los hechos registrados el pasado 24 de diciembre en el municipio de Benito Juárez.

Dicha dependencia señala que la denuncia fue recibida el 26 de diciembre de 2025, a través del sistema electrónico institucional de manera anónima que se sustenta con imágenes y videos de la agresión.

En respuesta al caso, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició las diligencias correspondientes y solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial la suspensión temporal de José Luis Yonathan Yong Mendoza.

“El Poder Judicial reitera que la conducta de quienes imparten justicia debe ser intachable, dentro y fuera de los tribunales y reafirma que no se tolerarán conductas que contravengan la ética, la legalidad y el profesionalismo que exige la función judicial”. Poder Judicial de Quintana Roo

Vecinos del juez de Quintana Roo aseguran que José Luis Yonathan Yong Mendoza era conocido en la zona por su compartimiento violento, ya que incluso llegó a agredirlos y amenazarlos.