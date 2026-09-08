Posadas anunció el relanzamiento de la marca The Explorean como parte de una nueva etapa bajo la premisa “Lo tienes que vivir”, con la que busca transformar la experiencia de hospedaje y dejar atrás la idea de un hotel limitado a alojamiento, alimentos y bebidas.

En Quintana Roo, esta estrategia cobra especial relevancia debido a la importancia turística de la entidad y a la presencia de The Explorean Cozumel y The Explorean Kohunlich, propiedades que buscan conectar a los viajeros con la naturaleza, la cultura y las comunidades locales.

The Explorean fortalece su impacto en comunidades de Quintana Roo

Esta visión se refleja particularmente en The Explorean Kohunlich, donde 84% de los colaboradores provienen de comunidades aledañas y se realizan compras por cerca de 1.8 millones de pesos anuales a proveedores locales.

La propiedad estima además una derrama económica superior a 31.5 millones de pesos anuales y ha destinado 3 millones de pesos a la reconstrucción de cabañas, con participación de mano de obra local y adquisición de materiales regionales como madera y palapas.

The Explorean Kohunlich también mantiene convenios con tres ejidos y alianzas con cuatro prestadores turísticos de Bacalar, además de realizar aportaciones para la preservación del patrimonio arqueológico de la zona, administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

José Carlos Azcárraga, CEO de Posadas, señaló que la evolución de la marca busca generar un impacto positivo en el entorno de cada propiedad y que los huéspedes regresen de sus viajes no solo con fotografías, sino también con historias y recuerdos vinculados con el destino.

Asimismo, destacó que el relanzamiento pretende fortalecer la participación de las comunidades, desde la generación de empleos hasta su incorporación como proveedores de servicios y experiencias para los visitantes.

The Explorean: Posadas apuesta por el turismo de experiencias. (Cortesía)

The Explorean convierte cada estancia en una “Full Experience”

Con el concepto Full Experience, The Explorean busca que cada momento de la estancia forme parte de una experiencia integral, desde la llegada del huésped hasta sus recorridos, recomendaciones y actividades en el destino.

La propuesta contempla incluso comenzar la experiencia antes del arribo al hotel, mediante contenidos durante el traslado desde el aeropuerto, bebidas de bienvenida relacionadas con ingredientes y tradiciones locales, así como recomendaciones sobre qué observar, qué llevar y cuáles experiencias realizar.

De esta manera, “Lo tienes que vivir” busca trascender como una campaña de comunicación y convertirse en una forma de recibir, acompañar y despedir a los huéspedes, mientras se fortalece la conexión con los destinos y sus comunidades.

Con este relanzamiento, Posadas busca evolucionar su propuesta de experiencias turísticas y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales en los territorios donde opera The Explorean.