Como parte de las actividades de inauguración del Puente Nichupté en Cancún, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, la agrupación colombiana Morat ofreció un concierto gratuito ante más de 20 mil personas.

Con esta obra, Cancún avanza a un modelo de infraestructura moderna e incluyente que impactará en los traslados diarios de miles de personas, con una reducción de tiempos de hasta 45 minutos.

Inauguración del Puente Nichupté impulsa turismo y cultura en Cancún

El concierto sobre la laguna Nichupté marca el cierre de la inauguración del Puente Nichupté, donde asistieron representantes de los tres órdenes de gobierno, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como funcionarios de dependencias federales, estatales y municipales.

Puente Nichupté se inaugura con espectáculo musical sobre la laguna (cortesía)

El evento contó con la presencia de más de 20 mil personas y fanáticas de Morat, quienes cantaron y bailaron al ritmo de canciones como “Besos en guerra”, “Amor con hielo”, “Cuando nadie ve”, “No se va”, “Mi nuevo vicio”, “A dónde vamos”, “Faltas tú”, “Presiento”, “506”.

Con este tipo de eventos, el gobierno de Quintana Roo se compromete a seguir impulsando infraestructura que impacte directamente en la calidad de vida de las y los habitantes, así como a acercar eventos culturales y de entretenimiento a las familias quintanarroenses.