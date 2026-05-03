La presidenta Claudia Sheinbaum llegó el 2 de mayo de 2026 a la inauguración del Puente Nichupté, en Cancún, Quintana Roo, entre gritos de “¡Que viva!” y “¡Presidenta!“.

De acuerdo con videos, Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama recorrieron parte del trayecto en bicicleta antes del acto oficial, acompañadas por su equipo y personal de seguridad.

En el lugar, decenas de personas que ya las esperaban aprovecharon para tomarse fotos con la presidenta Claudia Sheinbaum y externarle muestras de agradecimiento.

#QueVivaClaudia! Habitantes de Cancún corean vivas a la presidenta @Claudiashein al inaugurar el puente de la laguna Nichupté. pic.twitter.com/MHTB1r310Q — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 3, 2026

Claudia Sheinbaum envió un mensaje de unidad desde la inauguración del Puente Nichupté

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama arribaron en bicicleta a la inauguración del Puente Nichupté, una de las obras viales más relevantes para la movilidad en la zona hotelera de Cancún.

Durante el evento inaugural, la presidenta envió un mensaje y declaró que “donde antes había desigualdad, hoy hay igualdad; donde antes se construían barreras, hoy se construyen puentes”.

Claudia Sheinbaum también destacó que, aunque los gobiernos del pasado construyeron corrupción y odio; la Cuarta Transformación construye amor al pueblo y construye amor a la patria.

Asimismo, en vísperas del día de la Santa Cruz, la presidenta reconoció a los trabajadores que estuvieron a cargo de la construcción Puente Nichupté, destacando que son los mejores del mundo.

Puente Nichupté ahorrará hasta dos horas de trayecto

En su oportunidad, Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), explicó que el puente Nichupté tiene 11.2 kilómetros de longitud y tuvo una inversión de 10 millones 319 mil pesos.

Comentó este puente ahorrará a pobladores y visitantes cerca de dos horas en sus traslados, tanto en la mañana como en la noche, debido a que el recorrido se reducirá a 10 minutos.