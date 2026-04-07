La banda colombiana de pop latino Morat ha confirmado su regreso a México 2026 con su gira de conciertos Ya es Mañana o YEM World Tour.

Gira de Morat con varios conciertos para México; por lo que a los fans les tenemos los detalles de fechas, ciudades y boletos del YEM World Tour:

Fechas:

Viernes 6 y sábado 7 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, CDMX Viernes 20 de noviembre de 2026 en la Arena VFG en Guadalajara, Jalisco Miércoles 2 de diciembre de 2026 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles hasta ahora

Venta Beyond: 13 de abril a las 9:00 am con códigos

Preventa Priority: 14 de abril desde las 9:00 de la mañana con códigos

Preventa Banamex: 15 de abril a partir de las 11:00 de la mañana

Venta General y en taquillas de los recintos: 16 de abril arrancando a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Morat en México 2026: fechas, ciudades y boletos del YEM World Tour (OCESA)

YEM World Tour de Morat llega a México

La música y letras emblemáticas de Morat llegan a México nuevamente, ahora con YEM World Tour.

Gira de conciertos de Morat que promete ser una de las mejores de la agrupación colombiana para sus fans en México.

Para los fans la venta de boletos de Morat para YEM World Tour tendrán 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos.

En cuanto se revelen los precios de boletos te estaremos actualizando los costos a detalles para cada concierto de Morat en México 2026.