Marybel Villegas cuestionó los resultados del proceso interno de Morena tras la designación de Eugenio Segura como coordinador en Quintana Roo.

Durante una conferencia de prensa, Marybel Villegas puso en duda el método para designar a los coordinadores rumbo a las elecciones 2027, más aún cuando se trataba de mujeres militantes.

Marybel Villegas pone en duda proceso de Morena tras nombramiento de Eugenio Segura en Quintana Roo

La diputada federal, Marybel Villegas, puso en duda la selección de Morena en Quintana Roo al sostener que la dirigencia del partido no respetó las reglas ni los criterios previamente anunciados.

Marybel Villegas recordó que Citlalli Hernández declaró públicamente que, en los estados con mayor competitividad para Morena, la coordinación debía ser encabezada por una mujer.

Marybel Villegas Canché, senadora de Morena (@MarybelVillegas)

Señaló que esta regla aplicó en el estado de Nayarit, donde Héctor Santana ganó las encuestas, pero el nombramiento fue para Jasmine Bugarín. No se habría aplicado de esta manera en Quintana Roo.

Villegas argumentó que Quintana Roo es uno de los estados donde Morena es más fuerte , al concentrar casi la mitad de las preferencias electorales. Acusó que su perfil era el más competitivo, pero se lo dieron a un hombre.

Ante este panorama, la diputada Marybel Villegas concluyó que la decisión de Morena no respondió a criterios de paridad, competitividad o encuestas, sino a un presunto acuerdo.

“Entonces la regla no era paridad, no era la competitividad, tampoco era la encuesta. La regla era el acuerdo”. Marybel Villegas

Tras la designación de Eugenio Segura, Marybel Villegas anunció que recorrerá los 11 municipios de Quintana Roo para recoger las inconformidades de militantes y ciudadanos respecto al procedimiento interno.