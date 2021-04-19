México.- El equipo legal de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, solicitó este jueves a un juez de distrito que otorgue a su cliente el beneficio de arraigo domiciliario debido a su delicado estado de salud.

El abogado Agustín Bello Hernández declaró al diario La Jornada Maya que la salud del exmandatario, quien cumple condenas por los delitos de lavado de dinero y operación con recursos de procedencia ilícita está “muy deteriorada debido a que lleva 17 años en diferentes prisiones. Ahorita se encuentra convaleciente en una clínica de Chetumal. Está siendo atendido por un cardiólogo, un neumólogo, un terapeuta”.

Debido a la avanzada edad de Villanueva (70 años), los médicos que lo atienden recomiendan la prisión domiciliaria para que pueda recibir mejor atención.

Por su parte, el abogado Enrique Abdón apuntó que están “90 por ciento” seguros de que se el juez dará el visto bueno a su petición, pues han presentado “dictámenes periciales tanto de forenses como psicólogos, que determinan el grado evolutivo de los padecimientos, y es que la ley nos da la posibilidad”.