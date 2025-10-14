La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió con Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, para analizar acciones estratégicas que impulsen el desarrollo turístico de Tulum.

Mara Lezama impulsa alternativas de movilidad

Durante el encuentro, al que también asistieron autoridades federales, estatales y municipales, Josefina Rodríguez y Mara Lezama revisaron los principales retos que enfrenta este destino.

Algunos de ellos son la infraestructura y conectividad terrestre del Aeropuerto Internacional de Tulum, la promoción, el ordenamiento turístico y el libre acceso a las playas a través del Parque del Jaguar.

Mara Lezama propone estrategias para impulsar turismo en Tulum. (Cortesía )

Las autoridades coincidieron en que Tulum es uno de los destinos más emblemáticos de Quintana Roo y del país, por lo que requiere un modelo de desarrollo ordenado, sustentable y con justicia social, que garantice los derechos de la población, turistas y visitantes.

Entre las propuestas destacó la activación de opciones de movilidad que faciliten el flujo de visitantes hacia las zonas de comercio local, con el objetivo de que el turismo beneficie directamente a la gente y fortalezca la economía de las comunidades.

El gobierno estatal y federal reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en coordinación, en favor del bienestar de las personas, la protección del entorno natural y el crecimiento turístico con prosperidad compartida.