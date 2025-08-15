Mara Lezama dio la bienvenida a Claudia Sheinbaum en Chetumal, reconociendo su apoyo para impulsar un desarrollo con justicia social e igualdad en Quintana Roo.

En el encuentro, la gobernadora destacó que la entidad crece gracias al turismo, inversión y esfuerzo de su población, con prosperidad compartida como objetivo central.

Quintana Roo genera 400 mil millones de pesos anuales

Mara Lezama informó que Quintana Roo genera 400 mil millones de pesos anuales, cuenta con cuatro aeropuertos internacionales y 12 estaciones del Tren Maya.

Asimismo, suma más de 136 mil cuartos de hotel y recibe a más de 33 millones de pasajeros por vía aérea y siete millones de cruceristas.

La mandataria agregó que en 2024 se anexaron 15 nuevos centros de hospedaje y en 2025 ya se han abierto cuatro más.

Así, para 2025-2027 se proyectan 23 nuevos hoteles , además de que inversiones como “Perfect Day México” y “Playa Lahun Tiku” superan los 2 mil millones de dólares y generarán miles de empleos en el sur de Quintana Roo.

Mara Lezama da atención al sargazo y programas sociales

Sobre el sargazo, Mara Lezama resaltó la instalación de más de 9.5 kilómetros de barreras, la operación de embarcaciones especializadas y el desarrollo de hasta 140 productos derivados.

También subrayó programas sociales, entrega de títulos de propiedad y acciones para reducir la pobreza.

Homicidios dolosos se redujeron un 61.3 por ciento en Quintana Roo: Omar García Harfuch

Omar García Harfuch reportó que de julio de 2024 a julio de 2025 los homicidios dolosos bajaron 61.3 por ciento y los delitos de alto impacto 29.2 por ciento .

En este sentido, se decomisaron mil 300 kilos de droga, casi 300 armas y se lograron más de mil sentencias condenatorias.

Finalmente, operativos en Benito Juárez y otros municipios permitieron detener a líderes criminales, rescatar víctimas de trata y reducir delitos como robo a transeúnte, vehículo y comercio.