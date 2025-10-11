La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció el regreso del vuelo directo Las Vegas–Cancún, que volverá a operar a partir del 4 de junio de 2026, justo en vísperas del Mundial de Futbol.

Así se fortalece la actividad aérea, llegan más turistas y avanzamos hacia lo que buscamos: prosperidad compartida. Mara Ledezma

Mara Lezama impulsa la conectividad aérea de Quintana Roo

La mandataria destacó que esta conexión impulsará la actividad turística y económica en Quintana Roo, generando prosperidad compartida y bienestar para las y los habitantes del estado.

El vuelo, que se había suspendido durante cuatro años, volverá a operar sin escalas con un Boeing 737-800 con capacidad para 175 pasajeros, los días lunes, jueves, viernes, sábado y domingo.

Mara Lezama anuncia regreso del vuelo Las Vegas-Cancún. (Cortesía )

Con esta reactivación, Cancún se consolida como uno de los principales centros turísticos y de transporte aéreo del país, fortaleciendo su conectividad internacional y su posición como destino líder en el Caribe mexicano.