La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum por el impulso a la reforma aprobada por unanimidad en el Congreso local, que fortalece el marco legal contra delitos como la extorsión, el secuestro y la desaparición forzada.

Mara Lezama destaca la reforma contra la extorsión como avance en seguridad

Mara Lezama subrayó que estas reformas forman parte del compromiso del Gobierno de México por fortalecer la paz y la justicia en el país.

Asimismo, felicitó a las diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo por aprobar por unanimidad la reforma al inciso A) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión.

De acuerdo con la mandataria estatal, este avance refuerza el marco legal para combatir con mayor eficacia un delito que atenta contra la tranquilidad y seguridad de las familias quintanarroenses y de todo el país.