Mara Lezama puso en marcha el programa “PuenteyAndo”, una estrategia orientada a fortalecer la construcción de paz mediante la convivencia familiar, la movilidad activa y la recuperación de los espacios públicos.

En su primera edición, realizada el domingo 26 de julio, más de 6 mil personas caminaron, corrieron, pasearon en bicicleta, patines y patinetas, además de disfrutar de actividades culturales, deportivas y gastronómicas sobre el Puente Nichupté.

Mara Lezama convierte el Puente Nichupté en un punto de encuentro para las familias

Acompañada por la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la mandataria estatal destacó que este programa forma parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, al transformar una de las obras de infraestructura más importantes del estado en un espacio para la convivencia de las familias.

Durante cinco horas, las y los asistentes participaron en actividades organizadas en distintos pabellones temáticos, con la participación de artistas, deportistas, instructores y promotores culturales.

Además, emprendedores locales, varios de ellos con el distintivo “Hecho en Quintana Roo”, ofrecieron productos elaborados en la entidad, impulsando el consumo local.

Para garantizar el desarrollo de la jornada, dependencias estatales, el Ayuntamiento de Benito Juárez y diversas organizaciones coordinaron acciones de seguridad, atención médica, protección civil, hidratación y logística.

Quintana Roo tendrá “PuenteyAndo” el último domingo de cada mes: Mara Lezama

Como parte del arranque de esta iniciativa, el Gobierno de Quintana Roo anunció que “PuenteyAndo” se llevará a cabo el último domingo de cada mes, con el propósito de consolidar el Puente Nichupté como un espacio permanente para la recreación, el deporte y la convivencia de las familias quintanarroenses.

En el inicio del programa estuvieron presentes el director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek; la encargada de despacho del Ayuntamiento de Benito Juárez, Landy Canché Pantoja; y el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez.