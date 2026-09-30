La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, arrancaron la construcción y rehabilitación del primer Centro de Asistencia Social (CAS) de Isla Mujeres, que brindará atención especializada y permanente a niñas, niños y adolescentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El proyecto se desarrollará en la Zona Continental de Isla Mujeres y busca ofrecer atención digna y segura a niñas, niños y adolescentes, principalmente a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Mara Lezama inicia obras del Centro de Asistencia Social en Isla Mujeres

Durante el arranque de los trabajos, Mara Lezama explicó que el proyecto contempla una inversión total de casi 6 millones de pesos, mediante un convenio entre el DIF Nacional y el DIF Estatal, además de gestiones realizadas ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la directora nacional Rocío García Pérez.

El nuevo Centro de Asistencia Social beneficiará inicialmente a 26 niñas, niños y adolescentes, principalmente de la Zona Continental, donde se concentra población infantil con mayores condiciones de vulnerabilidad.

Al recorrer el sitio, acompañadas por la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde, las autoridades informaron que los trabajos contemplan la construcción de las oficinas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, una caseta de acceso, sanitarios, cocina, comedor, lavandería y bodega.

Verónica Lezama detalló que entre las áreas que serán rehabilitadas se encuentran psicología, trabajo social, jurídico, usos múltiples, consultorio, dormitorios, nutrición, enfermería, maternal, cuneros y baños.

El proyecto busca fortalecer las condiciones de atención para la población infantil de Isla Mujeres y contar con un espacio especializado para quienes requieran protección y asistencia.

Isla Mujeres equipará el Centro de Asistencia Social

La presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde informó que el Ayuntamiento realizará una aportación para equipar el Centro de Asistencia Social con camas, literas, estufas, refrigeradores, aires acondicionados, mobiliario, utensilios y computadoras.

Durante el arranque, Mara Lezama señaló que estas acciones buscan atender a quienes más lo necesitan, restituir derechos y fortalecer el desarrollo integral de la niñez, particularmente de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.