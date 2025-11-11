La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio la bienvenida al Celebrity Xcel, el crucero más reciente de la clase Edge de Celebrity Cruises, fabricado en 2025.

La embarcación arribó a Cozumel, su primer puerto en el mundo tras zarpar de Miami, lo que marca un hecho histórico para el turismo marítimo de México y consolida al Caribe Mexicano como uno de los principales destinos de cruceros a nivel internacional.

Con enorme emoción y con el corazón lleno de orgullo, les doy la más cálida bienvenida en este día histórico, desde Cozumel, nuestra joya del Caribe, líder mundial en arribo de cruceros y símbolo del potencial turístico y social de Quintana Roo. Mara Lezama

Mara Lezama: Quintana Roo avanza con turismo responsable y visión empresarial

Mara Lezama subrayó que la llegada del Celebrity Xcel representa la confianza de la industria internacional en la infraestructura portuaria del estado, en la calidad de los servicios turísticos y en la calidez de su gente.

Durante el evento oficial, en presencia de Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean Group, y de Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises, la gobernadora destacó la visión empresarial y socialmente responsable que impulsa el desarrollo de Quintana Roo.

Aquí, el turismo avanza con propósito, con rumbo y con responsabilidad social. Porque mujeres y hombres artesanos de nuestras comunidades están promoviendo sus productos, su arte, nuestra cultura, al arribar este crucero internacional. Este hecho impulsa un modelo turístico que no solo genera riqueza, sino que la comparte y la multiplica. Mara Lezama

La mandataria enfatizó que Quintana Roo se construye con rostro humano, donde las oportunidades alcanzan a todas y todos.

El Celebrity Xcel, considerado una joya de la ingeniería naval, tiene capacidad para 3,260 pasajeros, cuenta con una tripulación de 1,400 personas y mide 327 metros de largo por 39 metros de ancho. Se distingue por su diseño de lujo, jardines al aire libre y espacios familiares.

Mara Lezama da la bienvenida a crucero Celebrity Xcel en Cozumel. (Cortesía)

En la ceremonia también participaron Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo; José Luis Chacón, presidente municipal de Cozumel; Vagner Elbiorn, titular de la APIQROO; Ari Adler, presidente de Royal Caribbean México, y el capitán Kyriakos Matragkas (Kirk).