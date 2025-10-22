Tras la fuerte polémica que ha sucedido en torno a las playas de Tulum, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, se reunieron por segunda ocasión para hablar de las estrategias que impulsen el turismo en la zona.

Mara Lezama entabla diálogo con representantes

En el marco de los trabajos para garantizar el libre acceso a las playas, la gobernadora de Quintana Roo se reunió con representantes de los sectores sociales, económicos y turísticos, con el fin de reforzar el trabajo y recorrer los accesos a estas playas.

La mandataria señaló que se conocerán las inquietudes, datos, alcances y necesidades para crear estrategias acertadas que beneficien tanto a los trabajadores como a los visitantes.

“Arrastramos el lápiz, escuchamos de viva voz, intercambiamos inquietudes, datos, alcances y necesidades de la sociedad civil, hoteleros, comerciantes, prestadores de servicios, de sindicatos de transporte, restauranteros, artesanos, guías turísticos y promotores culturales, junto a las autoridades federales y estatales, para tomar decisiones estratégicas y certeras con el compromiso y total disposición del gobierno de México bajo el mando de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Asimismo, detalló que este intercambio de información permitirá potenciar el turismo, con el fin de que se disfruten las “playas más bellas del Caribe Mexicano”.

Con estas acciones, el gobierno de Mara Lezama reafirma su compromiso por mantener un trabajo coordinado entre los gobiernos municipales, estatales y federales, con el fin de garantizar beneficios para las y los quintanarroenses.