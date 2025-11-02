La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la celebración del Janal Pixan 2025, una festividad que honra la memoria de quienes ya no están y mantiene viva la tradición maya.

Entre velas encendidas, flores, música y espectáculos, más de 75 mil personas participaron en el programa artístico y cultural durante estos tres días, consolidando esta celebración como una de las más emblemáticas del pueblo quintanarroense.

Mara Lezama y Ana Paty Peralta anuncian extensión del Janal Pixan 2025

En el marco de la celebración, la gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal Ana Paty Peralta anunciaron que el programa del Janal Pixan se extenderá hasta el lunes 3 de noviembre, con el propósito de llegar a más familias.

Con la calidez que la caracteriza, Lezama compartió con miles de familias el esplendor de esta tradición ancestral, donde el amor y el respeto por los seres queridos se entrelazan con la música, la gastronomía y el arte popular.

El andador principal de Puerto Juárez se transformó en un escenario lleno de color y misticismo con 51 altares, 50 stands gastronómicos, 120 módulos de artesanos y emprendedores, además de un programa cultural vibrante que llenó de vida cada rincón.

La representación escénica “Puerto de los Suspiros”, a cargo de la Compañía Municipal de Danza, Coro y Teatro de Benito Juárez, cautivó al público, mientras que la procesión marítima de las ánimas, con 45 Catrinas, iluminó la playa con velas y flores.

Solo este sábado, más de 30 mil personas se sumaron a esta celebración que, más que una festividad, es un acto de identidad y comunidad.

Un Janal Pixan para todas y todos

El espíritu del Janal Pixan también se hizo presente en la tradicional Cena de Ánimas en el Parque de Las Palapas, mientras el Panteón Los Olivos permaneció abierto las 24 horas para recibir a las familias que acudieron a compartir un momento con sus seres queridos.

Acompañada por Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, y por Ana Paty Peralta, la gobernadora destacó que el Janal Pixan, al igual que el Día de Muertos en el resto del país, es un símbolo de esperanza y continuidad.

Fiel a su visión humanista y con corazón feminista, Mara Lezama y Ana Paty Peralta dispusieron transporte gratuito desde distintos puntos de la ciudad para garantizar que todas y todos pudieran participar.

La gobernadora estuvo acompañada también por el diputado Jorge Sanén, en representación del Congreso del Estado.