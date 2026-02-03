La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, fortaleció la capacidad de respuesta de las corporaciones policiacas con la entrega de 70 nuevas unidades que se incorporan a las tareas de seguridad en Cancún.

Durante el evento realizado en el Malecón Tajamar, la mandataria estatal estuvo acompañada por la presidenta municipal Ana Paty Peralta, donde destacó que la seguridad es una prioridad para garantizar la tranquilidad de las familias, el desarrollo económico y la confianza ciudadana.

Mara Lezama entrega nuevo parque vehicular para seguridad en Cancún

Mara Lezama subrayó que su gobierno humanista con corazón feminista mantiene el compromiso de proteger a las y los cancunenses, así como a quienes diariamente trabajan y reciben al turismo que impulsa la economía local.

El nuevo parque vehicular está conformado por:

40 vehículos tipo SUV, destinados a operativos especiales

20 pick up 4x4, para zonas de difícil acceso

10 cuatrimotos, que mejoran la movilidad y la cobertura territorial

Las unidades cuentan con seis cámaras (cuatro externas y dos internas), sistema de reconocimiento facial, lector de placas y una computadora portátil de uso rudo y alto rendimiento, lo que permite el acceso inmediato a bases de datos oficiales.

Gobierno de Quintana Roo fortalece seguridad en Cancún con nuevas patrullas. (cortesía)

La gobernadora aseguró que su administración trabaja de manera permanente, 24/7, en la atención a los orígenes de las violencias, la construcción de paz y, principalmente, en la prevención del delito.

Cuando el Estado protege a las personas, protege también la paz social, el orden democrático y la confianza entre ciudadanos. Por eso, ejercer la seguridad no es un acto de fuerza, sino un acto de responsabilidad pública: es la obligación irrenunciable de prevenir el delito, hacer cumplir la ley y asegurar que cada persona pueda vivir, trabajar y transitar con dignidad y tranquilidad. Mara Lezama

Mara Lezama apuesta por inversión estratégica en seguridad rumbo al Mundial 2026

La mandataria estatal destacó que cada peso del pueblo regresa al pueblo convertido en seguridad, orden y confianza, al señalar que esta inversión responde al crecimiento de Cancún y a su vocación turística.

Añadió que se apuesta por la tecnología, la profesionalización policial y una estrategia integral de seguridad, en un contexto clave rumbo al Mundial 2026, donde Cancún será una de las principales puertas de entrada al país.

Asimismo, reconoció la labor de las y los policías, resaltando su valentía y compromiso, y aseguró que ahora cuentan con mejores herramientas para desempeñar su labor con dignidad y responsabilidad. También hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en la construcción de la paz, al subrayar que la denuncia es un acto de responsabilidad social.

Finalmente, reiteró que el gobierno del estado continuará trabajando con firmeza para garantizar la tranquilidad en Quintana Roo, al sostener que la paz se defiende y el Estado tiene la obligación de hacerla valer.

Por su parte, la presidenta municipal Ana Paty Peralta afirmó que se trata de un día histórico para Cancún, al destacar el trabajo coordinado en la estrategia de construcción de paz y señalar que las nuevas patrullas cuentan con sistemas inteligentes interconectados al C2 y C5.

En el evento estuvieron presentes autoridades estatales, municipales, legislativas, judiciales y de seguridad, quienes atestiguaron la entrega del nuevo equipamiento.