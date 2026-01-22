La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la construcción del sexto hotel Finest del Grupo Excellence, con una inversión superior a 250 millones de dólares, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, proyecto que impulsará la generación de empleos y la prosperidad compartida en Quintana Roo.

Mara Lezama concreta nueva inversión del Grupo Excellence en Quintana Roo

Durante una reunión con la familia Montaner, accionistas del Grupo Excellence, la titular del Ejecutivo estatal destacó que Quintana Roo se mantiene como un imán de inversiones, lo que se traduce en desarrollo económico, creación de empleos y bienestar para las familias quintanarroenses.

Acompañada por el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, y por el titular del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Andrés Martínez Reynoso, la gobernadora subrayó que actualmente el grupo hotelero cuenta con cinco hoteles en la entidad, y agradeció la confianza de continuar apostando por el estado.

Va otro hotel Finest y estamos seguros de que será todo un éxito. Muchísimas gracias por creer en Quintana Roo, por creer en nuestros destinos, por la confianza en esta tierra maravillosa. Mara Lezama

Finalmente, la gobernadora reiteró que su administración apuesta por el crecimiento turístico, pero de manera ordenada y sustentable, con el objetivo de que las generaciones presentes y futuras puedan seguir disfrutando de las bellezas naturales de Quintana Roo.