La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, encabezó la clausura de la capacitación especializada en identificación de componentes no convencionales (QRBNE), enfocada en la prevención de riesgos rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante el acto, refrendó la coordinación de su gobierno con la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de México.

Somos un gobierno que no improvisa, trabajamos de la mano del gobierno federal, de la Presidenta Claudia Sheinbaum; del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de las fuerzas armadas. Mara Lezama

Mara Lezama destaca capacitación clave para prevenir riesgos durante el Mundial 2026

Desde el complejo C5 de Cancún, se llevó a cabo esta capacitación dirigida a personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, así como a corporaciones de entidades que serán sede de la Copa Mundial de Futbol 2026, entre ellas:

Estado de México

Puebla

Veracruz

Jalisco

Morelos

Ciudad de México

Quintana Roo

Mara Lezama subrayó la relevancia de este curso al señalar que Cancún será el principal aeropuerto internacional de entrada al Mundial, al contar con conectividad diaria y frecuencias hacia las 16 ciudades mundialistas donde se celebrarán los encuentros.

Resaltó que esta condición convertirá a la entidad en un punto estratégico para visitantes nacionales e internacionales, quienes podrían optar por permanecer en destinos como Cancún o Playa del Carmen. Asimismo, felicitó a las y los participantes por fortalecer sus capacidades profesionales.

Quintana Roo fortalece seguridad con capacitación especializada rumbo al Mundial 2026

El curso tuvo como objetivo robustecer las capacidades institucionales para la detección y atención de riesgos, a fin de garantizar condiciones óptimas de seguridad antes, durante y después del evento deportivo de alcance mundial.

Entre los riesgos abordados destacan:

Químicos

Radiológicos

Biológicos

Nucleares

Explosivos

Con esta capacitación, el Gobierno de Quintana Roo refrenda los compromisos asumidos como puerta de entrada del Mundial 2026, acciones que se enmarcan dentro del Plan Kukulkán y la Estrategia Estatal Interinstitucional de Seguridad, ejes fundamentales para la protección de la ciudadanía y de quienes visiten la entidad.

La acción fue gestionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo el liderazgo de Mara Lezama, y contó con la instrucción especializada de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, además de la participación del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional (CANDESTI).

Finalmente, se destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y entidades federativas será clave para anticipar riesgos y consolidar un entorno seguro durante la Copa Mundial de Futbol 2026, uno de los eventos internacionales más relevantes para México.