A través de redes sociales, usuarios denunciaron un bloqueo en las carreteras que llevan a Tulum en Quintana Roo, México por los pobladores quienes denunciaban la falta de turismo en la zona; sin embargo, el gobierno reveló que hubo una ocupación hotelera entre el 85 al 100%.

Revelan bloqueo en carreteras de Tulum ante falta de turismo

Ante los precios exorbitantes y el cobro de uso de playas, no es un secreto que en Tulum, Quintana Roo comenzara a decaer el turismo, especialmente ante el cobro de los propios pobladores a turistas.

Sin embargo, en redes sociales como TikTok, usuarios denunciaron que hubo bloqueos en carreteras durante el fin de año 2025 ante la baja de turismo en Tulum por los propios pobladores, denunciando que el gobierno ya no los estaba apoyando.

Además aseguraban que seguían pidiendo cuotas y permisos para trabajar en las zonas turísticas, además de que las rentas habían subido y, de acuerdo con los pobladores, la ocupación turística durante el fin de año 2025 en Tulum fue de a penas el 15%.

No obstante, secretario estatal de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, aseguró que para este fin de año 2025, la ocupación hotelera estaba entre el 85 y 100% en sus 12 destinos turísticos.

Para el 20 de diciembre pasado, los cuatro aeropuertos internacionales de Quintana Roo, Cancún, Tulum, Cozumel y Chetumal, tuvieron vuelos con 537 mil 300 visitantes en una sola semana.