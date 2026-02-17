Tras casi nueve años de que Roberto Borge, el exgobernador de Quintana Roo, fuera detenido en Panamá, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue embargando sus bienes.

El SAT tiene en la lista el embargo de siete bienes de Roberto Borge por incumplimiento de impuestos federales que lo llevaron a prisión, además de otros delitos relacionados con enriquecimiento ilícito.

Bienes de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, serán embargados

Encarcelado en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos, Roberto Borge tendrá el embargo de siete bienes, siendo que el SAT ya aseguró uno de ellos.

Información dada por Novedades Quintana Roo, detalló que pese a que el SAT había embargado algunos bienes de Borge que luego fueron liberados, nuevamente se quedarán en posesión del Servicio.

El Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, especifica que el inmueble de Roberto Borge que ya fue embargado por el SAT es un departamento cerca de la playa Shangri-la de Playa del Carmen, zona privilegiada del estado.

Este hecho sucedió el 14 de enero de 2026 y fue realizado por el SAT, aunque aún quedan inmuebles ubicados en:

Cozumel

Chetumal (tres)

Asimismo, se informó que la deuda que Roberto Borge tiene con el SAT es de al menos 3 millones 897 mil 506 pesos, a lo que se le suma el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Bienes embargados de Roberto Borge en Cozumel le fueron devueltos

El SAT embargará nuevos bienes de Roberto Borge que se habría adquirido con dinero de erario. Sin embargo, esta no es la primera vez que esto pasa.

Dos bienes que Roberto Borge tenía en Cozumel y que fueron embargados por el SAT en 2018, le fueron regresados en 2025 por el SAT sin argumento público de lo que llevó a devolverse estos inmuebles.

Desde la liberación de estos bienes del exgobernador de Quintana Roo, la familia puede disponer de ellos.