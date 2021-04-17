México.- El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue vinculado a proceso por el delito de peculado.

Un juez de control determinó que el imputado no cumplió con su responsabilidad de salvaguardar los bienes adscritos al patrimonio del estado, tras una audiencia de 13 horas realizada en videoconferencia desde Chetumal hasta el penal de Morelos.

El juez Alex Ramiro Buenfil Anaya consideró que Borge incurrió en el delito de peculado por la venta de terrenos por 2 mil 510 millones de pesos.

La defensa del ex gobernador aseguró que la responsabilidad de los terrenos recaía en Claudia Romanillos Villanueva, ex directiva del IPAE, pero se indicó que Borge Angulo actuó con omisión al no hacerse responsable para evitar la enajenación de estos bienes en su administración.

En total se enajenaron 18 bienes administrados por el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado.

Las indagatorias se cerrarán el 27 de febrero de 2020.

Además Borge Angulo tiene 2 procesos más abiertos: uno por desempeño irregular de la función pública por la entrega de 5 concesiones de transporte en Isla Mujeres, y otro por aprovechamiento ilícito del poder por desvíos de 300 millones de pesos en la paraestartal VIP SASEA.