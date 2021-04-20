México.- Un salto dio Roberto Borge en su estilo de vida. De gozar de lujos durante su sexenio en Quintana Roo con viajes a Miami, Estados Unidos, ahora enfrenta en una cárcel de Morelos acusaciones de multimillonaria corrupción.

Carlos Loret de Mola destaca en su columna Historias de Reportero, en El Universal, dos fotografías inéditas del mismo personaje.

En la primera se observa a Borge en Miami, luciendo un lujoso reloj Richard Mille de carbón y oro rosado, edición especial Lotus, el cual se cotiza en internet en 250 mil dólares; ¡casi 5 millones de pesos!

“Acaba de dejar la gubernatura”, recuerda Loret, quien destaca que perdió la elección frente a la alianza PAN-PRD que llevó al expriista Carlos Joaquín González. “Quizá está arrepentido de no haberlo hecho su candidato y haberse empecinado en Mauricio Góngora”.

Asimismo destaca que en ese momento, aunque del exgobernador se sabe de sus lujos, de sus viajes, de las invasiones de terrenos y propiedades para quedarse con ellas, de su aerolínea, de su naviera, “él está tan campante”, despachando “sin pudor” en Florida.

Hasta ahí lo siguieron autoridades mexicanas en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, y le tomaron las fotografías. Lo traían vigilado y él no se daba cuenta.

“Se sabe que Borge dejó Miami y se refugió en Panamá, donde se daba también una vida de grandes lujos en la Torre Trump. Y ahí fue detenido”, destaca el periodista.

En esta segunda fotografía ya se observa a otro Borge: el de la cárcel. Es la primera imagen que se revela del exgobernador tras las rejas en un penal de Cuautla, Morelos:

Luego del proceso de extradición, se ve al ex mandatario priista dentro de la celda en la que duerme desde el viernes, “que es a donde suelen mandar a los políticos en desgracia”.

Se observa un catre desordenado. Borge viste una playera azul, y se le nota flaco y demacrado tras los barrotes.

El exmandatario es señalado de “lavado de dinero a nivel federal, y de peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública a nivel estatal”, remata el texto de Loret de Mola.