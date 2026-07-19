El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Dirección de Servicios Públicos, ha retirado más de 37 mil 133 toneladas de sargazo de las playas públicas desde el inicio de la administración, como parte de las acciones para conservar estos espacios en beneficio de las familias locales y de los turistas nacionales e internacionales.

De acuerdo con la Dirección de Pozos y Limpieza de Playas, adscrita a la Secretaría de Obras Públicas y Servicios, tan solo durante julio se han recolectado 6 mil 135.99 toneladas de sargazo, mientras que el acumulado de 2026 supera las 18 mil 617 toneladas de esta macroalga en las costas de Benito Juárez.

Ayuntamiento de Cancún refuerza limpieza de playas durante vacaciones (Cortesía)

Limpieza permanente fortalece la conservación de las playas de Cancún

Para supervisar las labores de saneamiento, la encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, recorrió las playas Delfines y Coral, donde desde el amanecer trabajan 290 colaboradores de Servicios Públicos y de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

Las brigadas realizan limpieza general, recolección de basura, rastrillado de arena, retiro de sargazo, barrido de accesos y operación de maquinaria especializada, de acuerdo con las necesidades de cada playa.

Durante la visita, la funcionaria reconoció el trabajo diario del personal encargado de mantener en óptimas condiciones estos espacios naturales, quienes además utilizan herramientas como carretillas, escobillas y bieldos; mientras que, en caso de un recale masivo de sargazo, se apoyan con retroexcavadoras, volquetes y remolques.

Asimismo, supervisó el cribado manual de arena para retirar residuos de menor tamaño, como plásticos, colillas de cigarro y taparroscas. Esta acción acumula más de 803 mil 404 metros cuadrados atendidos durante la presente administración.

Cancún refuerza la limpieza de playas ante la temporada vacacional

Con el inicio de la temporada vacacional de verano, el Ayuntamiento reforzó estas labores en las playas públicas que cuentan con el distintivo Blue Flag: Las Perlas, Ballenas, Delfines, Marlín, Coral, Del Niño y Chac Mool.

Este reconocimiento internacional certifica aspectos como la calidad del agua, la limpieza de los arenales, la seguridad y los servicios para los visitantes, contribuyendo a que Cancún mantenga su liderazgo nacional con 53 galardones Blue Flag durante la temporada 2025-2026.