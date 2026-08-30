El programa ambiental Reciclatón Cancún 2026 ha registrado la participación de más de 72 mil personas, logrando acopiar un total de 599 mil 209 kilogramos de residuos valorizables en el municipio de Benito Juárez.

Esta iniciativa busca fomentar la cultura del reciclaje, evitar la contaminación en la zona urbana y dar un destino adecuado a los desechos generados en los hogares cancunenses.

Reciclatón Cancún 2026 roza las 600 toneladas de material reciclado

Durante las jornadas de acopio, la ciudadanía ha entregado diversos materiales para su correcto tratamiento y reaprovechamiento, entre los que destacan plástico, cartón, vidrio, aparatos electrónicos y aluminio.

Las autoridades locales resaltaron que la respuesta de las 72 mil personas participantes refleja el compromiso de la comunidad con el cuidado del medio ambiente y la reducción del impacto de los desechos en los ecosistemas de la región.

Con cerca de 600 toneladas de residuos fuera de los tiraderos convencionales, el Reciclatón Cancún 2026 se consolida como uno de los programas de participación ciudadana y sustentabilidad más importantes del municipio.