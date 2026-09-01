Tren Maya confirmó un incidente de vía en la ruta Cancún-Palenque el lunes 31 de agosto; viajaban 123 pasajeros, quienes no resultaron lesionados y fueron evacuados del convoy.

Circula en redes sociales un video donde se observa a pasajeros del Tren Maya caminando por una de las vías en la estación San Francisco de Campeche.

El comunicado del Tren Maya solo menciona que se “registró un percance de vía en el último de sus vagones” y que se aplicaron los procedimientos correspondientes.

Tren Maya reporta incidente en tren de la ruta Cancún-Palenque

Horas después del incidente, en Tren Maya confirmó el percance de vía en uno de los vagones de la unidad mientras recorría la estación San Francisco.

Los hechos se registraron el 31 de agosto a las 3:30 p.m. y se aplicó el procedimiento técnico establecido.

123 pasajeros viajaban en la unidad del Tren Maya y no se reportan lesionados.

Conforme al protocolo, los pasajeros recibieron atención y se les proporcionó hidratación y alimentación.

Los pasajeros fueron trasladados vía terrestre a la próxima estación Edzná , para posteriormente continuar con el recorrido a bordo de otro tren.

La Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios realizará la investigación correspondiente para determinar el motivo del percance en la vía de la estación San Francisco.

El incidente no perjudicó la movilidad de los otros trenes y estos operaron con normalidad.

¿Qué ocurrió en el Tren Maya? Esto se sabe del incidente en Campeche

Los primeros informes indican que el último vagón de la unidad del Tren Maya se descarriló.

Elementos de la Guardia Nacional auxiliaron en la zona y afortunadamente no se necesitó asistencia médica.

El comunicado del Tren Maya no especificó el incidente que llevó a evacuar la unidad, pero trascendió que una de las ruedas del tren salió del riel.