Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, encabezó un nuevo operativo en la Supermanzana 94 de Cancún para retirar vehículos abandonados y realizar labores de limpieza de cacharros, como parte del seguimiento a las denuncias y reportes realizados por las y los cancunenses.

Estas acciones han permitido recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de distintas zonas de la ciudad. El programa se mantendrá activo en diferentes regiones y Supermanzanas del municipio, en beneficio de las familias.

Cancún refuerza limpieza y orden con operativos permanentes. (Cortesía)

Cancún suma esfuerzos para recuperar espacios públicos

Pablo Gutiérrez Fernández destacó que cada vez más cancunenses se suman a las labores de recuperación de espacios, lo que contribuye a generar mayor conciencia sobre la importancia de mantener limpias y ordenadas las calles y áreas públicas.

Durante el operativo también participó el equipo de Servicios Públicos, con el objetivo de atender los reportes ciudadanos y dar seguimiento a las necesidades planteadas por las y los vecinos.

El Secretario General señaló que la coordinación entre ciudadanía y Gobierno permite obtener resultados concretos, especialmente cuando las autoridades escuchan las solicitudes de la población y trabajan directamente en territorio.

Asimismo, reiteró que los operativos continuarán de manera permanente en distintas zonas de Cancún, con acciones enfocadas en atender los reportes ciudadanos y recuperar espacios públicos.

Con estas labores, el Ayuntamiento de Benito Juárez busca mantener una atención cercana a las comunidades y avanzar en la construcción de un Cancún más limpio, ordenado y seguro.