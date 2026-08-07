Landy Guadalupe Canché Pantoja es una política mexicana que se desempeña como Primera Regidora del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, y desde junio de 2026 funge como encargada del despacho de la Presidencia Municipal tras la licencia temporal de la alcaldesa Ana Paty Peralta. Además, preside la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Cabildo.

¿Quién es Landy Guadalupe Canché Pantoja?

Landy Guadalupe Canché Pantoja es una servidora pública y política mexicana integrante del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún). Como Primera Regidora, participa en la supervisión de obras públicas, servicios municipales y en la toma de decisiones del Cabildo.

El 25 de junio de 2026 asumió como encargada del despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, luego de que el Cabildo aprobara la licencia temporal de Ana Paty Peralta para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Quintana Roo. Durante ese periodo aseguró que mantendría la continuidad de los programas y servicios del Ayuntamiento.

¿Qué edad tiene Landy Guadalupe Canché Pantoja?

No existe información pública que confirme la fecha de nacimiento o la edad de Landy Guadalupe Canché Pantoja.

¿Landy Guadalupe Canché Pantoja tiene hijos?

La funcionaria Landy Guadalupe Canché Pantoja ha mantenido su vida privada fuera del ámbito público, por lo tanto no existe información pública al respecto.

¿Qué estudios tiene Landy Guadalupe Canché Pantoja?

Hasta el momento, no existe información pública disponible que detalle los estudios o la formación académica de Landy Guadalupe Canché Pantoja.

¿En qué ha trabajado Landy Guadalupe Canché Pantoja?

La trayectoria pública de Landy Guadalupe Canché Pantoja está ligada a la administración municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.

Entre los cargos públicos que ha desempeñado destacan:

2024-presente: Primera Regidora del Ayuntamiento de Benito Juárez .

. 2024-presente: Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos .

. Junio de 2026: Encargada del despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, durante la licencia temporal de Ana Paty Peralta.

Durante su paso como Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Landy Guadalupe Canché Pantoja dictaminó la pavimentación de la Av. Guayacán, la 135 y la demolición del antiguo complejo de Seguridad Pública, proyectos que suman más de 450 millones y que no pueden frenar en plena temporada de lluvias.

Como encargada del despacho, afirmó que el gobierno municipal mantendrá el ritmo de trabajo, sin cambios en el gabinete ni en la estructura administrativa, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía de Cancún.