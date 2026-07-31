Cancún será sede de la primera edición de la Festa Della Pizza, un festival que reunirá gastronomía, música y actividades recreativas del 31 de julio al 2 de agosto en el Malecón Tajamar, como parte de la estrategia para fortalecer la oferta turística del destino.

La encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, y el secretario municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta, invitaron a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar de esta experiencia, que se desarrollará a partir de las 17:00 horas durante los tres días del evento.

Cancún celebra la primera edición de la Festa Della Pizza 2026. (cortesía)

Cancún ofrecerá concurso de pizza, música en vivo y actividades familiares

El programa de la Cancún Festa Della Pizza contempla un concurso para elegir la mejor pizza, además de música en vivo, espectáculos de freestyle, una Kids Zone y diversas actividades recreativas dirigidas a personas de todas las edades.

Las autoridades destacaron que este festival fue presentado durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 y surgió como resultado del hermanamiento entre Cancún y Nápoles, Italia, ciudad reconocida como la cuna de la pizza napolitana.

Asimismo, invitaron a consultar la plataforma All You Can Cancún para conocer la cartelera de próximos eventos y atractivos turísticos disponibles en el destino.

Autoridades supervisan preparativos en Malecón Tajamar

Previo al arranque del festival, autoridades municipales realizaron un recorrido por el Malecón Tajamar para verificar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y garantizar la seguridad de las y los asistentes durante los tres días de actividades.

Con este evento, Cancún amplía su oferta de turismo gastronómico y de entretenimiento, al tiempo que impulsa espacios de convivencia para residentes y visitantes en uno de los puntos más representativos de la ciudad.